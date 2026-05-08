Javier Rosende Novo

Los fans del Obra, ante un partido clave: "Se nota que para Santiago no es un día cualquiera"

Hay días en los que un partido empieza a jugarse muchas horas antes de que el árbitro lance el balón al aire. Partidos que son mucho más que un simple duelo rutinario, en los que se respira en el ambiente el aroma de una cita especial e histórica. En definitiva, se trata de un partido con ‘aura’ que se diría hoy en día. El de este viernes en el Multiusos Fontes do Sar es uno de ellos. Con el ascenso a la ACB en juego, Santiago lleva toda la semana respirando baloncesto y así lo está demostrando la afición obradoirista.