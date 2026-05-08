Javier Rosende Novo

El Obradoiro asciende y convierte Sar en una fiesta de ACB

De la pesadilla al sueño. El Monbus Obradoiro regresa a la ACB por la puerta grande, convirtiendo todo Sar en una fiesta y consolidando un proyecto con nuevas caras que han renovado el sentimiento obradoirista. Dos años de trabajo, después de aquel doloroso descenso, que culminan con el triunfo en la última jornada de una Primera FEB de la que Santiago se despide. Los compostelanos han cumplido, superando a un duro rival como el Inveready Gipuzkoa por 85-68 para completar una gesta que quedará guardada por siempre en el corazón de Compostela. Y lo han hecho en una noche propia de partido de ACB.