Foto: Antonio Hernández // Vídeo: André Couce

El Obra celebra el ascenso a la ACB con la afición

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y miembros de la Corporación municipal recibieron esta sábado a los jugadores, equipo técnico y directivos del Monbus Obradoiro, tras lograr anoche el ascenso a la Liga ACB, después de proclamarse campeones de Primera FEB. Durante la recepción, jugadores y staff salieron al balcón del Pazo de Raxoi para saludar a los aficionados que acudieron a la Praza do Obradoiro para celebrar el regreso, dos años después, a la élite del baloncesto español. La afición recibió al equipo al grito de "¡campeones, campeones!" y los jugadores exhibieron la copa que acredita al conjunto santiagués como campeón de la temporada 2025-2026 en Primera FEB.