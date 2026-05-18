Lucía Feijoo Viera

Así fue la emotiva despedida a Lewandowski en el Camp Nou

Robert Lewandowski se despidió anoche del Camp Nou tras anuncia el polaco que no continuará la próxima temporada en el club. Tras el encuentro ante el Betis, el último de la temporada en casa, Lewandowski fue ovacionado por la afición y manteado por sus compañeros. El jugador dio las gracias por el cariño recibido y aseguró que siempre llevará al FC Barcelona en su corazón. “Muchas gracias a vosotros, afición. Un vez culé, siempre culé”, dijo. Tras recibir un trofeo de manos de Laporta y Rafa Yuste y el abrazo con su mujer y sus hija, cuerpo técnico y jugadores hicieron un pasillo desde el césped hasta el túnel de vestuarios para despedir al aclamado futbolista.