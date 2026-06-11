Lucía Feijoo Viera

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Así es el gigantesco mural de Neymar pintado en Brasil

Lucía Feijoo Viera PI STUDIO

La estrella del Santos y de la selección brasileña, Neymar, cuenta ya con un enorme mural de 200 metros de longitud en la ciudad de Novo Hamburgo, en Brasil. La obra ha sido creada por artistas locales, y está pintada en el asfalto de la calle João Pessoa, en la Región Metropolitana de Porto Alegre, rodeada de edificios. La obra ocupa cerca de 850 metros cuadrados y la han firmado Rafael Jung, Nosg, Bart, Chimia, Joca y Jefferson. El trabajo tiene como principal objetivo llevar al espacio público referencias visuales vinculadas con la pasión futbolística que despierta la Copa del Mundo. Aunque el proyecto estaba enfocado en el fútbol y el Mundial 2026, los organizadores han explicado que la elección de Neymar ha sido por su significado especial para la historia de la selección brasileña.