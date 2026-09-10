Lucía Feijoo Viera

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Tebas: "Si se cambian los temas de gobernanza de FIFA creo que la final será en España"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, consideró que la final del Mundial "será en España si se consiguen cambiar los temas de gobernanza de FIFA" y que él intentaría "demostrar que se tiene que jugar en España, que es el mayor organizador". "A Marruecos se le invitó después a esta cuestión, somos campeones del mundo, tenemos las mejores infraestructuras en nuestros estadios. Si se consiguen cambiar los temas de gobernanza de FIFA, creo que la final del Mundial será en España. De los desmentidos de FIFA no me creo nada", explicó el mandatario en la presentación de los Límites de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) de la presente temporada.