Alex Domínguez

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La afición del Eldense, entre la efusividad y la prudencia con la llegada de Messi al club

Pasan los días, pero el aterrizaje de Leo Messi en Elda sigue estando presente en cada conversación de la ciudad. En las plazas, las cafeterías, los parques, alrededores del Nuevo Pepico Amat... no se habla de otra cosa. "Sales por Elda y no llegas a la esquina sin que alguien te pare y diga: '¿Has visto lo de Messi?'", cuenta Bruno Montesinos, aficionado incondicional del club. El principio de acuerdo entre el astro argentino y el Grupo TH colombiano por la totalidad de las acciones del Eldense ha supuesto todo un terremoto en la ciudad.