Al final, acuerdo. Shakira (Isabel Mebarak Ripoll) ha llegado a un pacto con la fiscalía, la Abogacía del Estado y la Generalitat, que ejerce también la acusación, por el que se le rebaja la petición de 8 años y un mes de prisión y multas por 23,8 millones de euros a una pena de tres años de prisión (seis meses por cada uno de los seis delitos) y una multa de 7,3 millones de euros por un fraude a Hacienda de 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014. El tribunal de la Audiencia de Barcelona ha dictado este lunes sentencia 'condenatoria in voce' y ha suspendido la ejecución de la pena de prisión, por lo tanto no ingresará en un centro penitenciario, durante dos años. a cambio de una multa de 432.000 euros (400 euros por día) y no delinquir durante este periodo. "Mis hijos me lo han pedido", ha afirmado la cantante a través de un comunicado, en el que critica la actuación de la Agencia Tributaria.