Lucía Feijoo Viera

Las CCAA recibirán un récord de 157.731 millones en entregas a cuenta en 2026

Las comunidades autónomas recibirán el próximo año 157.731 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, un 7 % más que este año y la cifra más alta de la historia, según han confirmado a EFE fuentes de Hacienda. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha informado a las regiones de este aumento de los recursos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebra este lunes, en el que también les ha comunicado que podrán acumular un déficit equivalente al 0,1 % de su PIB en el periodo 2026-2028.