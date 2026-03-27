El Correo Gallego

Ganaderos gallegos vierten 15.000 litros de leche portuguesa

La tensión en el sector lácteo gallego ha escalado este viernes con una imagen contundente: ganaderos vertiendo 15.000 litros de leche de una cisterna procedente de Portugal en Teixeiro (Curtis). La acción, impulsada por Unións Agrarias, busca denunciar la entrada de leche extranjera que, según el sector, está presionando a la baja los precios que reciben las explotaciones locales en pleno proceso de negociación de contratos. Más información