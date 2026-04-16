Javier Rosende Novo

Un contrato de 724 millones para Urovesa afianza Galicia como referente de la Defensa

La industria de la defensa vuelve a colocar a Galicia en el foco estratégico europeo tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un acuerdo marco de suministro de vehículos tácticos Vamtac valorado en casi 724 millones de euros, destinado a las Fuerzas Armadas españolas y con participación de Portugal en el marco del instrumento comunitario SAFE. La operación coincide además con el fuerte crecimiento industrial de la empresa compostelana Urovesa, que impulsa una ampliación histórica de sus instalaciones en Valga para responder al aumento de la demanda militar y civil. Más información