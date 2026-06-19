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El conflicto del metal en la provincia de A Coruña entra en una fase decisiva

El conflicto del metal en la provincia de A Coruña entra en una fase decisiva

Javier Rosende Novo

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El conflicto del metal en la provincia de A Coruña entra en una fase decisiva

Javier Rosende Novo

Atlas News

Santiago de Compostela
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El conflicto del metal en la provincia de A Coruña entra en una fase decisiva después de semanas de movilización y ocho jornadas de huelga. El Consello Galego de Relacións Laborais ha citado este lunes, 22 de junio, a patronal y sindicatos para constituir la comisión de mediación del convenio colectivo de la industria siderometalúrgica, un paso con el que se intentará desbloquear una negociación enquistada desde hace meses. Más información

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