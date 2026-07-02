El Correo Gallego

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Estos son los cinco jóvenes gallegos que conquistan la lista Forbes

El talento joven gallego brilla en una nueva edición de la lista Forbes “30 under 30” de España, la lista que reconoce la visión y apuesta emprendedora de 30 chicas y chicos que destacan por “convertir ideas extraordinarias en proyectos con impacto real y alcance global” antes de cumplir los 30 años. Cinco de sus integrantes, dos mujeres y tres hombres, tienen raíces en Galicia, lo que demuestra que la comunidad es cantera de emprendedores que alcanzan el éxito profesional y en los negocios a cortas edades. Más información