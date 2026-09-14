Mónica Nieto

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Así es la recolección mecanizada de castaña en una finca del entorno de Santiago

Galicia es tierra de castaños y alrededor de ellos pivota un sector que es líder a nivel nacional, con unas 50.000 hectáreas y una producción de en torno a 20 millones de kilos al año más allá del autoconsumo. Con las plantaciones de castaña tradicional (la sativa) conviven cada vez más plantaciones de castaña híbrida. Es la que procede de cruces entre castaño europeo y asiático, desarrollados con el objetivo de esquivar enfermedades muy dañinas para estos árboles con la tinta.

Para poner en valor esta especie, tratar de abrir hueco en el mercado y lograr el mejor precio posible, hace menos de un año nació la Agrupación de productores de Castaña Híbrida Premium del Noroeste (Casprenor). Este domingo reunió en el concello de A Baña a cerca de medio centenar de productores y personas interesadas en esta especie en una jornada técnica a pie de campo que incluyó visitas a diferentes plantaciones. Una de ellas fue Finca Capeáns, en el límite entre los concellos de Negreira y A Baña. Allí, Suso Capeáns Gómez tiene 2,5 hectáreas sembradas con castaños, en su mayoría de la variedad 90044. Más información