Manuel González López naceu en Outes en 1975.

É doutor en Economía Aplicada e profesor da Universidade de Santiago de Compostela.

É alcalde de Outes desde o 15 de xuño de 2019.

Nesta entrevista fai balance do primeiro ano de mandato tralas eleccións municipais do 28 de maio de 2023 e avanza cales serán as prioridades do Executivo tripartito que lidera dende Compromiso Outes de cara ao que queda de lexislatura.