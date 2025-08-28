El mecanismo de las mareas sigue resultando complejo para muchas personas durante el verano en Galicia. Un ejemplo de ello se vivió este martes en el archipiélago de las Cíes con una escena que, afortunadamente, quedó en un susto. Las mareas vivas de esta última semana obligaron a cerrar totalmente la pasarela que comunica las islas de Monteagudo y do Faro entre las cuatro y las ocho de la tarde. Pero mientras varios visitantes del Parque Nacional de Illas Atlánticas observaban cómo el Atlántico en la pleamar de las siete de la tarde, dos personas fueron arrastradas, como recoge este vídeo.