El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sostiene que la fragata F-111 ‘Bonifaz’ “surcará los océanos como un estandarte de nuestra capacidad tecnológica”, ha asegurado en la botadura del buque en el astillero de Navantia, en Ferrol. “Las fuerzas armadas son un componente clave de la seguridad europea y de la OTAN”, aseveró el jefe del Ejecutivo, tras la exigencia de la OTAN a España de aumentar el gasto en Defensa y con Europa en clima bélico. Sánchez, al tiempo, defendió la “cooperación “ en “tiempos de proteccionismo y aranceles”.