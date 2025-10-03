A. B.

Los facultivos protestan contra el nuevo Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad y exigen mejores condiciones laborales

El «seguimiento masivo» que, según los convocantes, está teniendo la huelga de médicos convocada para este viernes ha paralizado los quirófanos del hospital Álvaro Cunqueiro, salvo los oncológicos y los de urgencias. La Consellería de Sanidade sitúa en el 23,5% la participación en el conjunto de Galicia. Frente al centro hospitalario se ha concentrado un centenar de facultativos, que gritaron consignas como «hora trabajada, hora cotizada» o «si no tenemos mesa, haremos la nuestra». El paro se ha convocado contra el Estatuto Marco —el texto que regula las condiciones laborales del personal sanitario del Sistema Nacional de Salud— que ha propuesto el Ministerio de Sanidad. Durante la lectura del manifiesto, se han puesto de relieve las principales reivindicaciones de los médicos. «Alzamos la voz para exigir un marco legislativo que dignifique nuestro trabajo, proteja nuestra salud física y psíquica y garantice la calidad asistencial», reza el discurso, leído por Francisco Javier iglesias, de O'MEGA.