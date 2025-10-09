cedido

En funcionamiento la línea de comunicación cuántica más larga de España: une Santiago y Vigo

El conselleiro de Ciencia, Román Rodríguez, y el rector de la UVigo, Manuel Reigosa, participan en la puesta en marcha de esta conexión de 120 km de distancia. Envían el primer mensaje desde el Quantum Communication Center en la ciudad viguesa al Centro de Supercomputación de Galicia en Compostela. Entre otras posibilidades, el sistema permite desde la protección de infraestructuras críticas, como comunicaciones gubernamentales y control de tráfico aéreo, hasta la seguridad de transacciones bancarias y datos de salud de la ciudadanía.