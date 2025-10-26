R. V.

Un hombre herido al estallar su caravana en la playa de Tuia, en Bueu

Un hombre de 49 años de edad resultó herido esta mañana al explotar la caravana en la que se encontraba en las inmediaciones de la playa de Tuia. El herido, vecino de Bueu, responde a las iniciales J.J.A.V., y según las primeras informaciones sufrió quemaduras de segundo grado en el cuerpo y de tercer grado en el rostro, que motivaron su inmediato tralado a un centro hospitalario, si bien estaba consciente. Más información aquí.