Discurso de Goretti Sanmartín, alcaldesa de Santiago, en la Gala Gallegos del Año 2025
A alcaldesa de Santiago destaca que os cinco galardoados nos premios Gallegos del Año 2025 «achegan valores de relevancia nun tempo en que se impón o ruído». Más información
Últimos vídeos
PREMIOS GALLEGOS DEL AÑO
Discurso de Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, en la Gala Gallegos del Año 2025
PREMIOS GALLEGOS DEL AÑO
Discurso de Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, en la Gala Gallegos del Año 2025
PREMIOS GALLEGOS DEL AÑO