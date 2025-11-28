Discurso de Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, en la Gala Gallegos del Año 2025
El presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, destacó de los tres hombres y dos mujeres premiados su “talento, compromiso y capacidad e inspirar a la comunidad desde la ciencia, la empresa, el deporte y la cultura”. Más información
Últimos vídeos
PREMIOS GALLEGOS DEL AÑO
Discurso de Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, en la Gala Gallegos del Año 2025
PREMIOS GALLEGOS DEL AÑO
Discurso de Goretti Sanmartín, alcaldesa de Santiago, en la Gala Gallegos del Año 2025
PREMIOS GALLEGOS DEL AÑO