Fotografía: A.H./J.P./X.Á/C.A./L.P. | Vídeo: El Correo Gallego

Discurso de Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, en la Gala Gallegos del Año 2025

El presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, destacó de los tres hombres y dos mujeres premiados su “talento, compromiso y capacidad e inspirar a la comunidad desde la ciencia, la empresa, el deporte y la cultura”. Más información