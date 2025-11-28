Gala Gallegos del Año 2025
Cinco referentes que proyectan al mundo los valores, la vanguardia y la vitalidad de Galicia se subieron ayer al escenario del Edificio Fontán de la Cidade da Cultura de Santiago para recoger los premios Gallegos del Año. Constantino Fernández, presidente de Altia, la atleta Ana Peleteiro, Mabel Loza, catedrática de Farmacología de la Universidade de Santiago (USC), el escritor y periodista Manuel Rivas, en y Emilio Pérez Nieto, presidente honorífico del Grupo Pérez Rumbao, han sido los elegidos por su ingente contribución a la economía, el deporte, la ciencia, las artes y la política y la sociedad.
Discurso de Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, en la Gala Gallegos del Año 2025
Discurso de Goretti Sanmartín, alcaldesa de Santiago, en la Gala Gallegos del Año 2025
