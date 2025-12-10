Secciones

Un nuevo escándalo sexual sacude al PSOE: esta vez la denuncia contra José Tomé el presidente de la Diputación de Lugo

Atlas News

A pesar de las acusaciones, José Tomé mantiene su agenda. Se pasea ante las cámaras en la presentación de un autobús rural. Tras verlo por dentro con tranquilidad se planta delante de los micrófonos y se defiende. Denuncia medidas legales y deja caer que detrás de esas acusaciones hay otros intereses. La denuncia en el canal interno de Ferraz se registró el lunes y en ella se relatan supuestos acosos del socialista. Más información

