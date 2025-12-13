RAC

Así arrastró una ola a un joven junto a la caracola de punta Herminia en A Coruña

Un hombre fue rescatado sobre las 13.00 horas de este sábado tras haber caído al mar en las proximidades de la Torre de Hércules por una dotación de la Cruz Roja del Mar que la subió a bordo de una lancha de salvamento. Otras dos personas también recibieron asistencia sanitaria al caer en las rocas tras ser arrastradas por un golpe de mar, aunque no llegaron a caer al agua. Más información