Pablo Hernández Gamarra

Accidente en la casa de Papá Noel de Vigo

Susto mayúsculo para Papá Noel en su casa de Vigo. La vivienda de Policarpo Sanz en la que recibe cada día a los más pequeños de la casa desde finales de noviembre ha estado a punto de derrumbarse parcialmente hoy por la mañana. De hecho, ha tenido que ser apuntalada y al menos hoy no podrá abrir para recibir las cartas de los más pequeños de la casa con sus peticiones de regalos para Navidad. Según ha podido saber este periódico, el susto que estuvo a punto de tirar parte de la casa de Papá Noel en Vigo ocurrió cerca de las doce y media de la mañana. En el espacio de circulación que hay entre su vivienda y el teatro García Barbón y que está reservado solo para autorizados, había un vehículo parado, lo que dificultó la maniobra de un furgón de carga y descarga que debía pasar en ese momento.