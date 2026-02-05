Pedro Fernández

El Gobierno prohibirá las redes sociales a los menores de 16 años

Desde hace años, la adolescencia se asocia a móviles en mano, pantallas encendidas y una conectividad constante que no entiende de horarios ni de pausas. Hoy, dar el salto a la pubertad, parece implicar tener que abrirse un perfil en redes sociales. Ser usuario incluso antes de tener una personalidad formada. Son una herramienta, buena o mala según su uso. Pueden informar, entretener y conectar, pero también generan problemas cada vez más visibles en las aulas: distracción, dependencia, dificultades de atención y una autoestima frágil sostenida a base de «likes». En este contexto, el reciente anuncio del Gobierno de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años ha reabierto un debate que divide a docentes, familias y jóvenes. Más información