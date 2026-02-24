Secciones

Un filtro físico para participar en la lucha contra las llamas: «Si estás un poco en forma, es bastante asequible»

Emma Sánchez Arca

Santiago
Completar tres kilómetros con un lastre de once kilos en menos de media hora. Ese es el objetivo de los 1.800 aspirantes que buscan lograr un contrato en las brigadas forestales que harán frente al fuego este verano en los montes gallegos, una prueba de aptitud que superan el 97% de los que se postulan. Más información

