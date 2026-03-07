El alumnado del IES Alexandre Bóveda creó varios tambores que retumbaran en la manifestación del 8M
Los estudiantes del Comando Igualdad, que cada lunes se reúnen en el instituto Alexandre Bóveda de Vigo, cuentan que jóvenes de su edad «hacen comentarios machistas para encajar» y que hay chicas que «humillan a otras para atraer la atención masculina» Más información
