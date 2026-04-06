Carlos Pardellas

Hallado el cadáver de un hombre junto a la Dársena de A Coruña

Los bomberos de A Coruña han recuperado en el mar un cadáver localizado en el entorno de la Dársena durante la madrugada de este lunes 6 de abril, según informa la central de emergencias 112 Galicia. Ha sido alrededor de las 05.30 horas cuando los efectivos de los servicios de emergencias rescataban del agua el cuerpo sin vida, según informan los bomberos en su parte de incidencias. Es el cuarto fallecido en la zona en nueve años. Más información. Más información