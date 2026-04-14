Gustavo de la Paz

Segundo día de juicio por el caso del boleto de la Primitiva premiado con 4,7 millones de euros: dos familias pugnan por una fortuna

El lotero Manuel Reija y su hermano Miguel son juzgados por la apropiación del boleto de la Primitiva premiado en 2012 con 4,7 millones de euros. Los herederos de dos coruñeses tratarán de demostrar que les pertenece. Más información