Jesús Prieto

El fuego, un aliado en la prevención de las llamas: Reduce la carga y nos da margen de seguridad

Más allá del desbroce o las franjas secundarias, esta es una de las actuaciones de mayor importancia en materia de prevención», explica Acebal, que cifra en 300 las hectáreas en las que su equipo ha realizado incendios controlados para contar con franjas de discontinuidad en el monte de cara al verano. Todo ello, a pesar de que las condiciones meteorológicas no han ayudado. «Date cuenta que con lluvia no podemos hacer este trabajo y con condiciones de vientos fuertes tampoco», asegura. Dos circunstancias, difíciles de combatir en un territorio como el gallego. Con todo, según los datos de la Consellería de Medio Rural, los servicios de extinción trabajan con la previsión de realizar 244 quemas prescritas en casi 2.000 hectáreas de toda la comunidad antes del inicio de la temporada de alto riesgo.