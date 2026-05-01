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Imágenes de las agresiones de un hombre a sus perros en Narón

Cadeliños, con sede en Barro, ha difundido en sus redes sociales un presunto caso de maltrato animal. Se estaría produciendo en una vivienda de Narón, en A Coruña. Tienen vídeos que muestran cómo el hombre golpea a sus mascotas, además de gritarles y tenerlas malnutridas. Su estado es de abandono total en un patio en el que residen rodeados de sus propios excrementos.