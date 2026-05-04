Vídeo: J. Fraiz / Foto: I. Osorio

Enfermería a domicilio que educa en salud y apoya al cuidador en el rural

Enfermeros del Sergas acuden a las casas de las aldeas para dar soporte a los pacientes y a los familiares que los cuidan. Las pautas informativas y el apoyo en educación sanitaria que aporta la enfermería contribuyen al buen manejo del paciente y fomentan la confianza de las cuidadoras. Este recurso favorece la estancia en el domicilio de pacientes crónicos y la accesibilidad a la sanidad en los pueblos