Javier Rosende Novo

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El desfile de las Fuerzas Armadas en Vigo queda marcado por la caída de la bandera nacional

El acto central del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo quedó marcado por un incidente simbólico durante el izado de la bandera de España. Mientras sonaba el himno, el sistema de sujeción del mástil falló y la enseña nacional cayó al suelo ante la mirada de las autoridades y del público. El contratiempo se sumó a la suspensión de la exhibición aérea y del salto paracaidista por las condiciones meteorológicas. Más información