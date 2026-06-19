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Así ha quedado la aldea de A Bouza, en Viana do Bolo, tras las riadas en la montaña de Ourense

Toneladas de piedras, lodo y madera corrieron en torrente tras las fuertes precipitaciones causadas por la tormenta que afectó el miércoles por la tarde a varias zonas de la montaña de Ourense, con especial furia en Viana do Bolo, y también de manera intensa en Vilamartín de Valdeorras. A Bouza —especialmente—, Pradocabalos —donde tuvieron que ser evacuadas una mujer y su cuidadora—, Pexeiros y O Castro, en el primer municipio, han sufrido los efectos de la intensa tromba registrada en pocos minutos, así como de la desprotección del monte tras los incendios forestales del pasado verano y de las talas de madera. Más información