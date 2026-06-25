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Un jabalí irrumpe en una sardinada de San Xoán en Boborás

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El Correo Gallego

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Un jabalí irrumpe en una sardinada de San Xoán en Boborás

El Correo Gallego

Santiago de Compostela
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La noche de San Xoán suele dejar estampas sorprendentes, pero pocas tan insólitas como la que se vivió en la parroquia de Vilachá, en el municipio ourensano de Boborás. En plena celebración vecinal, con las sardinas como protagonistas de la tradicional fiesta, un invitado inesperado apareció entre los asistentes: un jabalí. Lejos de limitarse a observar desde la distancia, el animal se acercó a la zona de la sardinada y terminó degustando parte del menú preparado para los vecinos. Más información

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