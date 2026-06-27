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La invasión de cangrejo patudo afecta a las bateas de mejillón de Arousa

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La invasión de cangrejo patudo afecta a las bateas de mejillón de Arousa, donde los productores detectan un comportamiento inusual: el voraz crustáceo se come la mejilla (cría) de las cuerdas y las deja «completamente vacías». El sector habla de daños irreparables que se suman a otros muchos problemas que lo acechan en los últimos años. En este vídeo se ve cómo al levantar las cuerdas van cayendo los cangrejos adheridos a ellas.

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