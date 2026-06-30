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Netflix busca figurantes en Galicia para el gran final de 'Clanes'

Netflix busca figurantes en Galicia para el gran final de 'Clanes'

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Netflix busca figurantes en Galicia para el gran final de 'Clanes'

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Santiago de Compostela
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Netflix soltó la bomba a mediados de junioClanes, la exitosa serie de la plataforma roja protagonizada por Clara Lago y el compostelano Tamar Novas que acerca el narcotráfico en Galicia, llegará a su fin con la tercera temporada. Más información

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