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Netflix busca figurantes en Galicia para el gran final de 'Clanes'
Netflix soltó la bomba a mediados de junio. Clanes, la exitosa serie de la plataforma roja protagonizada por Clara Lago y el compostelano Tamar Novas que acerca el narcotráfico en Galicia, llegará a su fin con la tercera temporada. Más información
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