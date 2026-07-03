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Una mujer asfixia a su madre octogenaria hasta la muerte en O Carballiño
Europa Press
Santiago de Compostela
Una mujer de unos treinta años ha sido detenida en O Carballiño tras confesar presuntamente la muerte por asfixia de su madre, de 82 años. El crimen ocurrió de madrugada en esta vivienda de la aldea de A Granxa, en la parroquia de Seoane, donde ambas convivían. La Guardia Civil investiga los hechos, mientras la detenida permanece ingresada en la unidad psiquiátrica de agudos del CHUO. Más información
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