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Una mujer asfixia a su madre octogenaria hasta la muerte en O Carballiño

Una mujer asfixia a su madre octogenaria hasta la muerte en O Carballiño

Javier Rosende Novo

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Una mujer asfixia a su madre octogenaria hasta la muerte en O Carballiño

Javier Rosende Novo

Europa Press

Santiago de Compostela
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Una mujer de unos treinta años ha sido detenida en O Carballiño tras confesar presuntamente la muerte por asfixia de su madre, de 82 años. El crimen ocurrió de madrugada en esta vivienda de la aldea de A Granxa, en la parroquia de Seoane, donde ambas convivían. La Guardia Civil investiga los hechos, mientras la detenida permanece ingresada en la unidad psiquiátrica de agudos del CHUO. Más información

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