Javier Rosende Novo

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Vecinos contra el fuego en el monte gallego

Unos 200 comuneros y vecinos del Baixo Miño vigilan los montes gallegos para prevenir incendios durante el verano. Organizados por turnos, patrullan pistas forestales y controlan el terreno desde puntos elevados, como una torreta en Tomiño. Su conocimiento del monte permite detectar rápidamente humos y dar la alerta. El pasado verano, esta red vecinal logró frenar 14 conatos de incendio antes de que se propagaran.