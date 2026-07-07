Secciones

Es noticia
Sede de la DiputaciónLuis BorqueSin pimientos de PadrónHumanización de BertamiránsCarreira Pedestre
instagram
Vecinos contra el fuego en el monte gallego

Vecinos contra el fuego en el monte gallego

Javier Rosende Novo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Vecinos contra el fuego en el monte gallego

Javier Rosende Novo

Atlas News

Santiago de Compostela
RRSS WhatsAppCopiar URL

Unos 200 comuneros y vecinos del Baixo Miño vigilan los montes gallegos para prevenir incendios durante el verano. Organizados por turnos, patrullan pistas forestales y controlan el terreno desde puntos elevados, como una torreta en Tomiño. Su conocimiento del monte permite detectar rápidamente humos y dar la alerta. El pasado verano, esta red vecinal logró frenar 14 conatos de incendio antes de que se propagaran.

TEMAS

Tracking Pixel Contents