Javier Rosende Novo

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La amenaza olvidada bajo el Atlántico: bidones radiactivos se deterioran frente a Galicia

A casi 5.000 metros de profundidad, en la Fosa Atlántica y a cientos de kilómetros de la costa gallega, permanecen más de 200.000 bidones con residuos radiactivos arrojados al mar durante décadas por varios países europeos. Las imágenes reabren la preocupación por una amenaza silenciosa para el ecosistema marino del Atlántico. Todavía se están analizando muestras de agua, sedimentos y fauna para medir el impacto real.