Javier Rosende Novo

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La circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid se restablece con normalidad

Los trabajos para reparar la avería en la línea de alta velocidad ferroviaria entre Santiago y Ourense que en la mañana de este miércoles dejó a miles de pasajeros afectados podrán provocar retrasos en la circulación en el tramo Santiago-Ourense a lo largo de este jueves. Los dos primeros trenes de la mañana entre Santiago y Ourense fueron cancelados y sustituidos por transporte por carretera. Aun así, algunos pasajeros llegados a Santiago desde Madrid sobre las 10:00 aseguraron que el trayecto se desarrolló “sin incidencias ni retrasos”.