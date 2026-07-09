Secciones

Es noticia
Lujo en SantiagoSequíaAlta velocidadMilladoiroCarreira Pedestre
instagram
Galicia ya tiene 68 municipios con más vacas que vecinos

Galicia ya tiene 68 municipios con más vacas que vecinos

Javier Rosende Novo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Galicia ya tiene 68 municipios con más vacas que vecinos

Javier Rosende Novo

Santiago de Compostela
RRSS WhatsAppCopiar URL

Aldeas con más vacas en las granjas y prados que vecinos en sus casas. Es la realidad en muchas comarcas lácteas y cárnicas de la Galicia rural. Aunque no es algo nuevo, el número de concellos en los que hay más reses que habitantes ha tendido a aumentar con los años fruto de la combinación de dos factores: el aumento del tamaño de muchas explotaciones ganaderas que siguen adelante, principalmente de leche, en aquellas zonas que mantienen músculo productor y que cada vez están más concentradas en unas zonas concretas del territorio, y la pérdida de población en núcleos rurales por el envejecimiento y la escasa natalidad. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents