Javier Rosende Novo

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Galicia ya tiene 68 municipios con más vacas que vecinos

Aldeas con más vacas en las granjas y prados que vecinos en sus casas. Es la realidad en muchas comarcas lácteas y cárnicas de la Galicia rural. Aunque no es algo nuevo, el número de concellos en los que hay más reses que habitantes ha tendido a aumentar con los años fruto de la combinación de dos factores: el aumento del tamaño de muchas explotaciones ganaderas que siguen adelante, principalmente de leche, en aquellas zonas que mantienen músculo productor y que cada vez están más concentradas en unas zonas concretas del territorio, y la pérdida de población en núcleos rurales por el envejecimiento y la escasa natalidad. Más información