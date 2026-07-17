¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Burger King cancela su colaboración con El Xocas
Burger King ha cancelado su colaboración con el creador de contenido gallego El Xocas y ha retirado de su oferta el menú personalizado que había lanzado hace apenas unas semanas como parte de la campaña Grand King. La decisión ha sido anunciada este jueves por la compañía y llega después de que el influencer protagonizara varias declaraciones polémicas que generaron una fuerte reacción y repulsión entre los usuarios y que llevaron finalmente a la compañía a desvincularse del streame Más información