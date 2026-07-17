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Netflix regresa a Galicia con una historia real de narcotráfico

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El Correo Gallego

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«La presencia de Netflix en Galicia va a ir a más». Con estas palabras, Diego Ávalos, vicepresidente de Contenidos de Netflix en España, Portugal y Turquía, advirtió a EL CORREO GALLEGO. No se equivocaba. Desde entonces, diversos proyectos de la plataforma roja pisaron Galicia. Entre ellos se encuentran LoboAnimalMachos Alfa o Clanes. Una lista a la que, ahora, se le une la nueva gran apuesta de NetflixLa dama del norte, serie creada por Daniel Écija (Los hombres de PacoVis a Vis) que acaba de iniciar sus rodajes, los cuales tendrán lugar en Madrid, Oporto (Portugal) y, sobre todo, Galicia. Más información

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