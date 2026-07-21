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Cinema Iberolusa, el estudio gallego que impulsa el doblaje al gallego para grandes plataformas

Cinema Iberolusa, el estudio gallego que impulsa el doblaje al gallego para grandes plataformas

Jose Lores

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Cinema Iberolusa, el estudio gallego que impulsa el doblaje al gallego para grandes plataformas

Jose Lores

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Desde Vigo, Cinema Iberolusa se ha consolidado en los últimos años como un estudio especializado en doblaje y postproducción, con trabajos en títulos como DráculaAstérix y ObélixCulpa Nuestra o After. Además de colaborar con plataformas como Netflix y Amazon Prime Video, el estudio apuesta por la formación de nuevos profesionales a través de cursos impartidos por voces con amplia trayectoria en el sector.  Más información

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