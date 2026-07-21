Jose Lores

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Cinema Iberolusa, el estudio gallego que impulsa el doblaje al gallego para grandes plataformas

Desde Vigo, Cinema Iberolusa se ha consolidado en los últimos años como un estudio especializado en doblaje y postproducción, con trabajos en títulos como Drácula, Astérix y Obélix, Culpa Nuestra o After. Además de colaborar con plataformas como Netflix y Amazon Prime Video, el estudio apuesta por la formación de nuevos profesionales a través de cursos impartidos por voces con amplia trayectoria en el sector. Más información