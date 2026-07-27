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Operativo de rescate de la ballena varada en la playa de Sabón, en Arteixo
Una ballena ha aparecido varada en la mañana de este lunes en el litoral de Arteixo, lo que ha obligado a desplegar un amplio operativo de emergencia. Las primeras hipótesis apuntan a que pudo haber sido atacado previamente por otros animales marinos, aunque serán los técnicos del Cemma quienes tendrán que determinar las causas exactas del varamiento. Más información