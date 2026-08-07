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Cae una de las mayores mafias del Mediterráneo: dos detenidos en Galicia en una red que movió más de 2.000 migrantes y millones con la droga

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una de las mayores y más peligrosas estructuras criminales dedicadas al tráfico marítimo de personas en el Mediterráneo, en una macrooperación en la que han sido arrestadas 78 personas y en la que dos de los detenidos fueron localizados en Galicia, uno en la provincia de A Coruña y otro en la de Lugo. Más información