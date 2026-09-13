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Foro: Mulleres de Primeira | Catro traxectorias para falar de igualdade
A primeira mesa reúne a Mabel Loza, farmacóloga, profesora e investigadora; Sandra Iglesias, xuíza decana do Tribunal de Instancia de Santiago; Diana Parente, inspectora principal da Policía Local compostelá; e Raquel C. Pico, xornalista e escritora. Moderadas por Susana López Carbia, as catro comparten as súas experiencias en ámbitos profesionais diferentes e reflexionan sobre o machismo, a maternidade e os coidados, as dificultades para ascender, o teito de cristal, a falta de referentes e a distinta consideración da autoridade e do éxito cando quen os exerce son mulleres. Más información